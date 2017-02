"Chez nous", "Split" et "Lion" dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 22/02/2017 à 11:24

Avant de commencer les sorties de la semaine, regardons le box-office avec la comédie française Alibi.com toujours au top avec plus d'un million d'entrées depuis sa sortie. Dany Boon et Raide dingue faiblissent peu et passent largement la barre du 3,2 millions de téléspectateurs en 3 semaines. De son côté et sur un ton comico-tragique, Rock'n'Roll de Guillaume Canet démarre également très bien avec déjà 600.000 spectateurs. À noter le très beau film d'amour Loving, qui a séduit 120.000 personnes et 50 nuances plus sombre a émoustillé près de 2,4 millions de spectateurs en 15 jours.



Cette semaine sort donc Chez nous où l'n découvre l'ascension d'une étoile montante d'un parti d'extrême droite. Le Bloc Patriotique, dans lequel on peut en effet aisément reconnaître le Front National. Chez nous c'est l'histoire de Pauline, infirmière à domicile dévouée et aimée de ses patients du Nord de la France, fille de militant CGTiste qui va être repérée par les dirigeants du parti nationaliste qui vont lui proposer être candidate aux municipales.

Émilie Dequenne incarne une jeune femme peu à peu séduite par les thèses de l'extrême-droite jusqu'à devenir la marionnette de la présidente du Bloc Patriotique, (Catherine Jacob en clone un peu forcé de Marine Le Pen), avant se rebeller. L'intrigue devient ensuite une sorte de méli-mélo sentimentalo-politique avec une histoire d'amour entre Émilie Duquenne et un ancien néo-nazi vaguement repenti et trouve que Chez nous part dans une direction moins intéressante, comme si Lucas Belvaux avait un peu retropédalé, sans oser aller au bout de idée d'un film politique sur le thème : l'extrême droite a beau essayer de gommer ses origines les plus radicales, le naturel reprend toujours dessus.

"Lion" de Garth Davis

Lion est tiré d'une histoire vraie qui se déroule entre l'Inde et l'Australie. Celle de Saroo, petit garçon de 5 ans qui se retrouve seul à des milliers de kilomètres sa famille, perdu, sans connaitre le nom du village d'où il vient. Échappant aux périls de la rue, à un réseau de prostitution, il va être placé dans un orphelinat, avant être adopté par une famille australienne.



25 ans plus tard, Saroo est devenu un brillant étudiant, mais ne parvient pas à oublier ses racines. Grâce à Internet et Google Earth, il regarde des milliers de photos de la région d'Inde où il a été abandonné et il va finir par reconnaître la gare où il s'est perdu. La suite nous plonge au cœur d'un très joli film sur la famille et les origines. Lion offre aussi Nicole Kidman,un beau rôle mère adoptive totalement dévouée à son fils.

"Split" de M. Night Shyamalan

M Night Shyamalan, (Le 6e sens, Le village ou l'effrayant The Visit récemment), a cette fois imaginé qu'un homme souffrant de troubles de la personnalité, kidnappe 3 adolescentes, lesquelles vont devoir vivre et affronter quelques-unes des 23 identités de leur ravisseur, tour à tour psychopathe, enfant de 9 ans, femme stricte ou monstre bestial. L'angoisse est présente du début à fin, James McAvoy qui incarne Kevin le schizophrène est parfait dans rôle, qui résulte des travaux entamés par Shyamalan sur le sujet quand il était étudiant à la fac.