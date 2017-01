RÉACTION - Le directeur général du Festival de Cannes a réagi en direct sur RTL au départ de Roman Polanski des César, qui devait présider la cérémonie.

par Benjamin Pierret publié le 24/01/2017 à 09:42

C'est officiel : Roman Polanski renonce à présider la cérémonie des César 2017. C'est l'AFP qui a publié cette information, révélée par l'avocat du réalisateur. Annoncée le 18 janvier, la participation du cinéaste à la prestigieuse remise de prix a fait couler beaucoup d'encre : de nombreux internautes ont fait connaître leur mécontentement, encourageant même au boycott de la cérémonie, à cause du mandat d'arrêt qui pèse sur le réalisateur.



Thierry Frémaux était l'invité de Laissez-vous tenter le 24 janvier 2017. À l'antenne lorsque la nouvelle est tombée, le délégué général du Festival de Cannes a réagi : "Je l'ai eu au téléphone hier soir et je pense qu'il ne fallait pas ajouter de problème au problème", a-t-il confié, assurant que le réalisateur de Rosemary's Baby est "très meurtri".



L'invité de RTL assure également que "c'est une affaire qu'il faut bien connaître pour en parler. Moi-même, je la connais bien, mais je ne vais pas ajouter mes propres commentaires." On ignore pour l'instant qui remplacera Roman Polanski lors de la 42e cérémonie des César, qui se tiendra le 24 février.