publié le 25/04/2017 à 10:33

Michèle Laroque tourne actuellement son premier film en tant que réalisatrice. Il s'appelle Brillantissime et est adapté de son spectacle Mon brilliantissme divorce qui raconte comment une femme, Angela, va se retrouver seule, (abandonnée par son mari, sa fille, sa famille et ses amis), un soir de Noël. Une solitude qui bouleverse le monde confortable et artificiel qu'Angela s'était crée et va l'emmener vers une autre vie. Le tournage se déroule à Nice. "Au départ, on n'avait pas écrit pour Nice, mais c'est venu peu à peu. Après les événements du 14 juillet, je me suis dit que ça ne sera nulle part ailleurs, car j'ai envie de montrer à quel point la ville est vivante", confie Michèle Laroque.



Pour le casting, on découvrira Kad Merad dans la peau du Dr Steinman, le psychiatre d'Angela, appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la vie de sa patiente. Pour Kad Merad, jouer dans le premier film de Michèle Laroque était "presque une politesse", car elle lui avait fait confiance pour son premier film : Monsieur papa. On sent d'ailleurs ce lien dans les échanges hors caméra entre l'acteur et sa réalisatrice.

Un casting trois étoiles

Pour le reste, Kad Merad est assez bluffé par la masse de boulot abattu par l'actrice-cinéaste : "C'est une sacrée responsabilité (...) Elle est crevée à la fin de la journée. Elle communique un vrai plaisir de jouer, c'est important pour elle. Et quand on la voit travailler, on ne se dit pas que c'est son premier film".

À l'affiche de Brillantissime, également, Pascal Elbé, Gérard Darmon, Françoise Fabian et Marthe Villalonga. "Elle m'a appelée un matin et m'a proposé le rôle. C'était pour un jour, mais c'était l'occasion de revoir des amis et la maman de Michèle Laroque", explique l'actrice. La maman, la fille et même les chiens de Michèle Laroque ont, en effet, un rôle dans son film.

Un film réalisé grâce à une campagne de financement participatif

Brillantissime a aussi une particularité : il a été en partie financé par des coproducteurs qui n'ont rien à voir avec le milieu du cinéma. Michèle Laroque a lancé il y a 3 ans une sorte de souscription qui, au final, a rassemblé plus de 3.000 personnes et 400.000 euros, non pas pour alimenter le budget mais pour organiser la promotion, la notoriété du film via des avant-premières, des fêtes et la possibilité pour ces coproducteurs néophytes de venir sur le tournage, voire même d'y participer. Par exemple, Jenifer et Julien ont investi 300 euros chacun : "C'est ma première journée sur le tournage d'un film et je ne m'attendais pas à autant de matériel", explique Julien, tandis que Jenifer remarque que "l'ambiance est très bon enfant et cela fait plaisir".



Une ambiance, c'est vrai, qui infuse sur le plateau du film de Michèle Laroque, laquelle ce matin-là dirige, mais ne joue pas et qui après chaque prise, visionne ce qui a été tourné sur le combo, un moniteur télé où tout ce qui est filmé peut-être contrôlé. "Je fais un film que j'aimerais voir et j'essaye de faire rire comme moi j'aime rire. Je remercie tous les jours l'équipe et les acteurs qui viennent. Ce casting est incroyable. Je le vis sereinement, même si je remarque que lorsque je réalise je suis plus fatiguée car je vis intensément chaque scène", conclut Michèle Laroque.