publié le 31/05/2018 à 11:49

Cinq ans après son ouvrage consacré à la Bretagne, Yann Queffélec publie ce jeudi 31 mai son Dictionnaire amoureux de la mer aux éditions Plon. À travers les 650 pages de ce livre, l'écrivain et lauréat du prix Goncourt donne ses définitions de 150 mots dont la mer qu'il définit comme une innombrable goutte d'eau. "Ce qu'on appelle la planète Terre, c'est la planète mer", explique-t-il.



Dans son nouveau livre, Yann Queffélec casse les codes du dico en écrivant un véritable récit, où ces quelques 150 mots-clés retenus viennent ponctuer et rythmer le texte. Un dictionnaire qui se lit dans la continuité, avec fluidité comme un grand roman de la mer dans lequel l'auteur n'hésite pas à se mettre en scène. Le marin français raconte ainsi l'éveil de son amour pour l'univers marin à la lettre A comme l'Aber-Ildut dans le Finistère, qui n'est autre que le bercail des Queffélec.

"La lettre A pour moi, c'était 'au revoir... bonjour et au revoir' à la Bretagne et un rappel de l'homme que j'étais par rapport face à la mer", raconte l'auteur. C'est dans ce même endroit que Yann Queffélec avait commis son premier exploit marin.