publié le 16/02/2018 à 17:50

Trois ans après la fin de son Alone Man Show à Bobino, Pascal Légitimus revient avec un spectacle unique et déjanté. Le virtuose de l'humour présente Légitimus Incognitus, un one-man-show empreint d'un excellent humour qui fait l'ADN même des Inconnus. Il partage ses délires et son regard acéré sur la société en abordant des thèmes comme l'infidélité, les sexualités ou encore les peurs et les spiritualités.



Du cinéma au petit écran, Pascal Légitimus ne cesse de jongler mais il aime toujours autant retrouver la scène. L'humoriste présente au public du Grand Studio RTL Humour deux extraits de son nouveau spectacle. Il fera une représentation exceptionnelle le mercredi 4 avril 2018 aux Folies Bergères avant d'entamer une tournée dans toute la France.



