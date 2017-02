publié le 15/02/2017 à 18:46

Marcel Proust dans un film datant de 1904 ? C'est en tout cas ce qu'affirme un professeur de l'Université de Laval, au Québec. Ce document précieux est conservé aux archives du Centre national du cinéma (CNC). Les images sont celles du cortège de mariage d'Elaine Greffulhe et d'Armand de Guiche, amis de Proust. La mariée n'est autre que la fille de la comtesse Greffulhe, qui a inspiré à Marcel Proust son personnage d'À la recherche du temps perdu, Oriane de Guermantes.



Sur ces images, on distingue donc les aristocrates présents à la cérémonie. Et à la 37ème seconde, un personnage habillé à la façon d'un dandy anglais apparaît, chapeau-melon et redingote grise, et serait, selon le Professeur Jean-Pierre Sirois-Trahan, Marcel Proust.

Plusieurs faits étoffent l'argumentaire du chercheur. Selon lui, "Tout tend à faire penser qu'il s'agit de Proust. La silhouette et le profil lui correspondent, même s'il est toujours difficile d'identifier avec certitude quelqu'un sur un film de ce type, surtout si on ne le connaît que par des photographies où il pose", rapporte Le Point.