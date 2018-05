publié le 22/05/2018 à 09:30

Marc Levy publie ce mardi 22 mai 2018 son 19ème roman, Un fille comme elle, chez Robert Laffont-Versilio. Et "cette fille comme elle", c'est Chloé, une jolie new-yorkaise se déplaçant en fauteuil roulant depuis un terrible accident. Elle vit avec son père dans un immeuble de la célèbre cinquième avenue à Manhattan et le véritable héros du roman, c'est d'ailleurs cet immeuble. Une idée que Marc Levy avait depuis longtemps en tête.



Il décrit donc la vie des occupants de ce "building" sous l’œil d'un autre personnage-clé et très attachant du livre, le vieux liftier indien qui les accompagne tout au long de la journée dans l'antique ascenseur manuel de l'immeuble, l'un des derniers du genre à New-York. Et cet immeuble devient un passionnant microcosme de la diversité sociale et culturelle de la ville.

Mais il n'y a pas de bon Marc Levy sans histoires d'amour. Nous vous laissons découvrir comment "une fille comme elle", Chloé, croisera son prince charmant au-delà des différences car comme l'écrit Marc Levy, en amour les mendiants et les rois sont égaux...