publié le 20/02/2017

Le musée Louvre accueille un événement majeur. Pour la première fois depuis 50 ans, 12 toiles du peintre néerlandais Johannes Vermeer sont réunies à Paris dont La Laitière, une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la peinture. L'homme qui a réalisé cet exploit, Blaise Ducos, est conservateur du patrimoine au département des peintures du musée du Louvre. Il lui a fallu 5 ans pour rendre possible cette exposition, un temps nécessaire parce qu'il "faut convaincre, réfléchir à un projet novateur", explique-t-il, c'est pour cela que ça a pris autant de temps.



L'exposition Vermeer a été inaugurée dimanche soir au Louvre. La terre entière y était. Blaise Ducos n'avait d'yeux que pour l'impératrice d'Iran Farah Diba flanquée de Frédéric Mitterrand. Tout ce beau monde était accueilli par le patron du Louvre, Jean-Luc Martinez qui répétait inlassablement : "L'exposition sera une révélation. Il y a des moments incroyables, très forts, je pense qu'elle va marquer les esprits".

Un artiste pas aussi solitaire qu'on ne le pense

Cette exposition Vermeer fera date. À cause de Vermeer, d’abord, bien sûr, évidemment, forcément sublime. Mais aussi à cause de Blaise Ducos qui propose un regard nouveau sur Vermeer. On croyait jusque-là avoir affaire à un artiste solitaire, secret, et il nous prouve aujourd'hui, en comparant ses toiles avec celles de ses contemporains, que son surnom de Sphinx de Delft n’a pas grand sens.

"C'est une expression extrêmement séduisante qui vous emmène dans un monde de rêveries délicieuses. Énigmatique, solitaire, un peu hiératique, très loin, mais en même temps dans sa mansarde isolé... C'est une expression forgée par les historiens au 19e siècle, qui a contribué à isoler le peintre, prisonnier de cette solitude rétrospective", explique le spécialiste, mais en réalité "c'est un peintre qui est en réseau, un homme qui a une culture extraordinaire, sur son temps, sur le passé, mais qui est branché sur les autres collègues".

Une exposition que l'on parcoure de thèmes en thèmes

On parcourt l’exposition de thèmes en thèmes : les missives amoureuses - ces hommes et ces femmes qui écrivent ou reçoivent des messages amoureux, les joueurs de luths, les jeunes mères qui présentent leur nouveau-né, les astronomes... On a alors l’impression que les peintres de l’époque rivalisaient à travers ces scènes de genre. "La concurrence était redoutable", pense en effet Blaise Ducos qui explique que l'exposition "dresse le répertoire des relations possibles entre les artistes. Ça peut être le plagiat, ça peut être le vol, la citation en forme d'hommage... Tout ça contribue à une forme de discussion, de conversation devant les œuvres".



Au 17e siècle, la Hollande est le poumon économique de l'Europe : "Il faut imaginer d'immenses marchands possédant des villas fabuleuses des bourgmestres... (...) C'est cette frange si particulière de la société hollandaise qui s'intéresse à l'art et qui veut projeter, aussi une image d'elle-même, raffinée, sophistiquée", poursuit Blaise Ducos. Le musée du Louvre est à l'honneur avec l'exposition événement Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, qui ouvre ses portes après demain mercredi 22 février et jusqu'au 22 mai.