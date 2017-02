"Tenue correcte exigée" au Musée des Arts Décoratifs de Paris

L'exposition de mode, à Paris jusqu'au 23 avril, retrace l'histoire des vêtements qui ont fait scandale du XIVe siècle à nos jours.

Des escarpins au burkini, l'exposition Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale, c'est jusqu'au 23 avril 2017 au Musée des Arts Décoratifs. On découvre dans cette exposition passionnante tous les vêtements qui ont fait scandale du XIVe siècle à nos jours. Prenez le cas, par exemple, des escarpins. Aujourd'hui une femme en talon de 7 centimètres passe inaperçue, tandis que dans les années 20, porter des escarpins à talons constituait une provocation considérable. À cette période, "jamais les robes des femmes n'avaient été aussi courtes, au niveau du genoux", laissant les chaussures visibles, explique le commissaire de l'exposition, Denis Bruna.



Jusqu'au XVIIIe siècle, les chaussures à talons étaient réservées aux hommes. Souvenez-vous du portrait de Louis XIV par Rigaud, où le Roi soleil est représenté avec des souliers à talons rouges. Mais il n’y a pas que des chaussures dans cette exposition. Il est aussi question de maquillage. Et ceux qui ne le savaient pas encore apprendront que les hommes se sont longtemps maquillés autant que les femmes.

Retour sur les vêtements qui ont fait scandale

Et qu’ils ont porté des jupes et des robes. Ça ne faisait pas du tout scandale. Après la Révolution de 1789, les femmes ont commencé à emprunter aux hommes les chapeaux de feutre et les vestes à bouton. Mais en 1800, le préfet de police, considérant ces tenues comme un travestissement sexuel, les ont interdites par une ordonnance.

Vous pourrez aussi admirer la robe très échancrée que portait Mireille Darc dans Le grand blond, avec une chaussure noire. Elle fut imaginée par Guy Laroche en 1973. Elle rivalise avec le décolleté noire porté par Lady Diana en 1981 au Goldsmith hall, juste avant d’épouser le prince Charles, robe qui avait également fait scandale. On n’avait jamais vu ça au palais de Buckingham, et les Britanniques ont longtemps reproché à leur princesse cet irrespect des tabous. Cette robe est exposée face à un pantalon en cuir moulant du XIXe siècle, et là aussi, il suffit de le voir pour comprendre le scandale.



Plus proche de nous, des collections de haute couture ont créé quelques remous, comme le défilé Clochards de John Galliano en 2000 pour Dior, qui a eu droit à des manifestations dans l’avenue Montaigne, et puis le défilé Sphynx de Rick Owen en 2015 avec ses tuniques pour hommes échancrées au niveau du bas-ventre. Une collection exposée également au Musée des Arts Décoratifs.



Et le dernier grand scandale vestimentaire en date n'est autre que le burkini, l'été dernier. Ici et ailleurs, avant et demain, l’habit nous définit. Cela a commencé depuis ce jour où Eve et Adam ont été chassés du paradis à cause d’une pomme. Tout notre malaise vestimentaire vient, paraît-il, de là. D’ailleurs Eve et Adam vous accueilleront tout nus à l’entrée du Musée des Arts Décoratifs pour cette exposition formidable intitulée Tenue correcte exigée, 15 euros et jusqu'au 23 avril 2017.