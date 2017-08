Un livre dans ma valise : Lottie Lipton par Dan Metcalf

publié le 01/08/2017 à 12:24

Elle s'appelle Lottie Lipton, c'est une jeune Anglaise qui a perdu ses parents à l'age de 4 ans. Ses parents étaient archéologues et ont disparu lors de fouilles en Egypte. Depuis, c'est son grand oncle "Oncle Bert" qui s'occupe d'elle. Ils habitent ensemble au British Museum.



Oncle Bert est le responsable du département des antiquités égyptiennes. Le British muséum est situé à Londres et abrite (c'est vrai) la plus grande collection mondiale d'art de l'Égypte antique après le Musée égyptien du Caire. C'est là que Lottie et son grand oncle, un homme très maladroit et tête en l'air vivent des aventures toutes plus extraordinaires que les autres.

Ces petits livres renferment chacun une enquête où le lecteur est invité à participer. Énigmes a résoudre, codes à déchiffrer. Rien de farfelu dans tout ça. Prenons cette pierre qui est effectivement exposée au British Muséum de Londres : la pierre de rosette. Et Lottie de nous expliquer : "Il y a un message gravé dessus en trois écritures différentes, hiéroglyphes, démotique et grec ancien. C'est grâce à cette pierre que les égyptologues ont pu déchiffrer les hiéroglyphes. C'est comme un mode d'emploi géant qui nous a donné les clefs pour comprendre l'Egypte antique, c'est génial non ?"

Jouer les enquêteurs

Bas de page : en trois lignes une explication pour le lecteur : "La Démotique est une écriture utilisée dans l’Égypte ancienne, elle est plus simple à lire que les hiéroglyphes". Et justement, un voleur vient de s'introduire dans le musée et à visiblement révélé un message secret sur la pierre. Il n'en faut pas plus à Lottie et son oncle pour se lancer dans une grande enquête truffée d'anecdotes historiques et vraies.



En même temps, ils n'ont pas le choix, ils doivent à chaque fois résoudre une énigme car un type aussi aimable qu'une porte de prison les a dans le collimateur. Lui, c'est le directeur du musée : Trevelyan Taylor. Soit ils réussissent, soit ils sont renvoyés, et là, plus de travail et plus de maison puisque souvenez vous ils habitent dans le musée.



Ces petits romans sont édités par Flammarion Jeunesse dans la collection "Père Castor" avec une présentation particulière puisque la couverture s'ouvre en trois pour faire apparaître un petit carnet. Essentiel car vous menez l'enquête, et comme tout bon détective qui se respecte vous devez aussi résoudre les énigmes pour avancer dans l'histoire. Dans Metcalf, l'auteur anglais, a une dizaine de petits romans comme ça à son actif.



Ce sont des petits livres très malins pour prendre une grande leçon d'histoire... c'est à la fois un bon livre de plage et une invitation au voyage. L'âge 7-9 ans, le prix 8,50 euros. Dan Metclaf est très actif sur internet, il anime un site : Dan Metcalf