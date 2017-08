Un livre dans ma valise : "Star Trip"

publié le 01/08/2017 à 13:54

Été 1968. Nous sommes aux États-Unis. May 15 ans n'a pas grand chose à faire dans cette campagne américaine où il ne passe jamais rien. Voilà des mois qu'elle ses parents et son petit frère ont brutalement déménagé dans ce coin perdu de l’Amérique.



Rien à faire sinon se planter devant la télé pour suivre les aventures du capitaine Burke le héros de la série télé Star trip. Sam le petit frère de May est handicapé depuis une mauvaise chute du toit de la grange ; un petit frère dont la jeune fille doit s'occuper depuis que que les parents ont mystérieusement disparu prétextant une mission secrète, un truc en tout cas dont ils ne voulaient pas parler. Heureusement il y a Will le voisin et amoureux de May.

Will ne rate pas une occasion pour piquer la vieille camionnette de son père et venir voir son amoureuse. La vie aurait pu s'écouler comme ça tranquillement, le temps que les parents reviennent de leur mission secrète. Mais un projet fou va les faire basculer dans l'aventure avec un grand A.



D'abord pour occuper Sam ils décident de se lancer dans la construction d'une réplique d'une navette de star trip le feuilleton télé préféré du p'tit Sam. Une rencontre va tout changer.

Un beau matin, May découvre dans la grange familiale l'acteur Benjamin Spike, alias capitaine Burke enroulé dans une vieille couverture. May l'a rencontré la veille au supermarché en train de faire des dédicaces. Elle avait tenté d'en arracher une pour son petit frère et oui elle avait lancé une invitation à l'acteur pour faire une surprise à son petit frère... mais 1/ elle ne pensait absolument pas qu'il accepterait, et 2/ la rencontre s'était plutôt mal passée.



Mais pourquoi diable est-il ici ? Et d'abord c'est quoi cette proposition d'aller faire décoller la navette de Sam dans le désert de l'Utah à plusieurs heures de route de la maison ? Eric Senabre l'auteur nous plonge alors dans une géniale aventure où on croisera pèle mêle un chaman indien qui n'a de chaman que son désir de se transformer en aigle, un hôtelier plutôt flippant, un shérif lancé aux trousses des enfants et de ce mystérieux capitaine Burke... et même un certain David Bowie.



Si vous aimez les aventures au gout d’Amérique Star Trip est pour vous. C'est un génial road-movie façon Thelma et Louise. Star trip est édité par les Editions Didier Jeunesse. Son prix 15.90 euros.