La politique expliquée aux enfants

publié le 09/04/2017 à 16:40

"A voté !" voici un petit livre de 95 pages, un indispensable comme on dit pour comprendre tous les rouages d'une démocratie. Mais pas seulement ! un chapitre nous entraîne chez nos voisins européens pour décrypter leur système électoral.



Ce livre publié chez Flammarion Jeunesse décortique (parfois avec malice) les mots des élections. On découvre, aussi, au fil des pages quelques anecdotes comme celle ci : "A deux dans l'isoloir, Les personnes handicapées peuvent parfois avoir besoin de se faire aider physiquement afin de voter, c'est pourquoi le code électoral permet qu'elles puissent être accompagnées dans l'isoloir par un électeur de leur choix. L'accompagnateur peut également introduire l'enveloppe dans l'urne à la place de l'électeur qu'il accompagne".

Au fil des pages, ce petit "indispensable" permet aussi de comprendre les dates importantes de l'histoire politique de la France. Tout y est, rien n'est oublié. C'est une mine, un indispensable à glisser dans tous les cartables pour les cours d'EMC et plus !

La politique ça commence ... à l'école. L'élection des délégués de classe est souvent le premier contact qu'un enfant aura avec la "dure réalité" de la politique. Dans "le jour pourri de mon élection" Yvan va l'apprendre à ses dépends. Yvan a tout prévu pour se faire élire, draguer la maitresse, multiplier les promesses auprès des copains et copines de sa classe. Mais ce plan magnifiquement préparé va s'effondrer comme un château de cartes (électorales) le jour où Ali le meilleur ami d'Yvan décide lui aussi de se présenter au poste très convoité de délégué de classe.

Entre tractations avec les filles, et cette "boule au ventre" qui ne va pas quitter Yvan pendant toute la campagne, ce petit roman signé Charlotte Moundlic est une jolie porte ouverte pour entamer un discussion sur ce monde "cruel" et "impitoyable" qu'est celui de la politique.



- "A voté" : 9,20€ Flammarion Jeunesse / Nicolas Rousseau

- "Le jour pourri de mon élection" : 7,90€ Albin Michel Jeunesse / Charlotte Moundlic/ dessins de Ronan Badel