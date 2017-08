Un livre dans ma valise : "Les saisons de Peter Pan"

publié le 06/08/2017 à 09:30

"C'est au cours d'une partie de cache-cache avec les pirates que les enfants perdus apprirent la mort de Peter Pan. Le capitaine Crochet montra au sommet du grand mât le chapeau vert de Peter qui pendait piteusement sur la plage les enfants perdus crurent ses mensonges".



Ce roman, Les saisons de Peter Pan, n'est pourtant ni une suite ni une histoire parallèle à celle écrite en 1902 par James Matthew Barrie. Lorsque Christophe Mauri, l'auteur, s'empare de ce mythique personnage de la littérature anglaise, c'est un peu comme si sous sa plume revivait l'original : le Peter Pan qui nous a tous fait rêver. Peter c'est celui qui refuse le changement, qui refuse de grandir.

Or sur l’île imaginaire un vent de changement souffle de toutes ses forces, il souffle si fort que les saisons en sont bouleversées. C'est d'ailleurs un soir d'été où il neigeait à gros flocons que Peter découvrit l'existence des histoires. Dans ce roman qui ravira les plus jeunes lecteurs dès 9/10 ans, ce n'est pas une, mais une multitude d'histoires que les enfants perdus vont vivre, au rythme effréné des saisons qui changent tout comme l’île, tout comme Wendy la grande sœur de Michel et Jean arrachés un soir à leurs parents restés à Londres.



Au fil des pages, certains mystères pourraient même être résolus : mais pourquoi diable le réveil avalé par le croco n'est jamais à l'heure ? Qu'est devenu le dé à coudre de Wendy ? Et si Peter avait changé ? Mais s'il a changé, il a donc grandi et s'il a grandi, il doit être banni. Et les aventures de virevolter au fil des pages à la manière d'un tourbillon de poudre de fée qu'aurait lancé la Fée Clochette sur ce roman.



Christophe Mauri, le papa de la série Mathieu Hidlaf (éditions Gallimard Jeunesse) s'amuse à triturer cette île imaginaire jusqu'à en faire un personnage un poil facétieux. La note finale est d'une infinie tendresse. Et si avec ça, en refermant ce livre, vous ne vous envolez pas vers le pays imaginaire rejoindre Peter et les enfants perdus, c'est qu'un monsieur Darling est passé par vous.



Plongez dans Les saisons de Peter Pan ! C'est un indispensable livre à glisser dans toutes les bonnes valises magiques qui se respectent.



Les saisons de Peter Pan, de Christophe Mauri et illustré par Gwendal Le Bec, chez Gallimard Jeunesse. À partir de 9 ans. 14 euros.