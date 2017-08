Un livre dans ma valise : "L'auberge entre les mondes"

publié le 01/08/2017 à 18:13

"Si vous n’êtes pas capable d’un peu de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous mêler de cuisine", disait la grande romancière Colette. Alors quand Nathan et Felix deux copains de promo de l'école hôtelière de Toulouse débarquent à l'auberge des montagnes, il faut s'attendre à beaucoup de magie !



Dans ce roman L'auberge entre les mondes destiné aux 13/14 ans (ça marche aussi avant et après), l'auteur Jean Luc Marcastel un Aurillacois pur jus va en quelques pages nous faire basculer dans un univers fantastique comme il aime à les créer. Cette auberge des montagnes niché au bout du monde (dans le Cantal) renferme biens des secrets.

Étranges secrets : en plein service une tentacule s'empare d'un fromage qui disparaît dans le mur. Les mystères vont en s'empilant comme les couches d'un pounti ce gâteau traditionnel aux gougnaffes séchées, ça ne vous dit rien ? C'est normal. Vous venez de basculer dans l'univers de "l'auberge entre les mondes". Elle est un carrefour, une croisement, les portes s'y rejoignent.

Un livre plein de fantasy gastronomique

Et l'aubergiste et maître de stage des deux ados d'expliquer : "Jadis, il y a de cela très longtemps, bien avant l'avènement de l'écriture sur ce monde, une race d'êtres d'un autre plan d'existence, les Alphans, pour qui la science et la magie ne faisaient qu'un, et qui avaient poussé l'une et l'autre à des niveaux dépassant de très loin les plus folles projections du savoir humain, découvrirent où et comment ouvrir des nexus... des trous de vers à travers différentes dimensions... des points où les réalités pouvaient se rencontrer et leurs habitants passer de l'une à l'autre".





L'auberge est au croisement de ces chemins entre les mondes mais un croisement menacé car une sorte de Voldemort du Cantal gronde dans l'ombre... Quant à Nathan et Felix les deux stagiaires, ils vont aller de découvertes en découvertes, sur cette auberge plus grande dedans que dehors, et sur eux mêmes.



Deux amis, un élu, une menace, de la magie, il n'en faut pas plus à ce roman pour créer un univers incroyablement riche : de la fantasy culinaire. Avec recettes de cuisine en fin de roman !



Le premier volet de L'auberge entre les mondes est édité par Flammarion jeunesse, son prix 12 euros.