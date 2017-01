"Un animal de compagnie", la nouvelle pièce de Francis Veber

RENCONTRE - "Un animal de compagnie" de Francis Veber se joue actuellement au théâtre des Nouveautés. Elle met en scène le personnage fétiche de Pignon sous la forme d'un poisson rouge.

par Monique Younès publié le 30/01/2017 à 10:52

Au théâtre des Nouveautés à Paris se joue la nouvelle pièce de Francis Veber : Un animal de compagnie et elle a comme particularité de mettre en scène un vrai poisson rouge. Il n'est pas seul sur scène, sinon la pièce tournerait vite en rond. Un animal de compagnie raconte l'histoire d'Henri, alias Stéphane Freiss. Il est journaliste politique. Marié depuis 20 ans à une architecte d'intérieur, Christine, jouée par Noémie de Lattre. À défaut d'avoir eu la joie et le bonheur de faire des enfants, Madame souhaite un animal de compagnie. Un Yorkshire de préférence !



Christine croit même qu'il est très intelligent. Mais Henri se méfie des animaux intelligents et il choisit d’offrir à sa femme un poisson rouge. Parce qu'un poisson rouge est, paraît-il, l'animal de compagnie préféré des Français. Il est tellement fier de son poisson rouge, Henri, qu'il le met bien en valeur dans le salon. Un environnement qui plaît tout de suite au petit poisson ! Le petit animal nous le fait savoir grâce à la voix de Gérard Jugnot. Il parle mais ne comprend pas ce que les humains disent. "Gérard Jugnot a refusé de se mettre dans le bocal (...) et donc en voix off il commente, mais c'est l'incompréhension totale", explique Francis Veber.

Un animal de la discorde ?

Avant que "Pignon le poisson" ne devienne un héros, il va provoquer des drames entre Henri et Christine. Cette dernière ne décolère pas que son mari ait pu lui acheter un poisson rouge. Elle veut qu'il le rende, qu'il le jette dans les toilettes, qu’il en fasse ce qu’il veut, mais elle ne veut plus le voir. Elle menace de divorcer, de se venger...



D'ailleurs, elle appelle un amour de jeunesse, un écrivain raté, interprété par Philippe Vieux. Mais les témoins de notre jeunesse deviennent des témoins à charge quand on vieillit. Se mêlent à l’intrigue un milliardaire russe, une call girl caucasienne, un enfant illégitime, le tout est agrémenté de quelques piques sur le festival de Cannes et des considérations sur l'instabilité politique du monde.