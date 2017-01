Francis Veber est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Francis Veber, l'auteur du célèbre "Dîner de cons", est de retour avec "Un animal de compagnie", au Théâtre des Nouveautés à partir du 19 janvier. Le dramaturge est l'invité de Stéphane Bern le jeudi 19 janvier 2017.

publié le 19/01/2017

Trois ans après Le placard, Francis Veber présente une nouvelle pièce ! Intitulée Un animal de compagnie, elle met en scène Stéphane Freiss, Noémie de Lattre, Philippe Vieux, Dounia Tartikova et Gérard Jugnot qui prête sa voix pour le spectacle. Les représentations débuteront le 19 janvier et se prolongeront jusqu'en avril au Théâtre des Nouveautés.

"Un animal de compagnie" de Francis Veber, au Théâtre des Nouveautés

L'histoire : Un couple marié depuis vingt ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa carrière et quand elle s’est décidée, c’était trop tard. Christine a alors demandé à Henri de lui offrir un Yorkshire pour compenser sa frustration. Lui, plein de ressentiment, est allé dans une animalerie et a acheté… un poisson rouge. Est-ce qu’une créature aussi monotone et peu inattendue peut parvenir à ressouder un couple qui se défaisait ?

