Singin' in the rain au Grand Palais, les mots oubliés du dictionnaire : Laissez-vous tenter

publié le 28/11/2017 à 10:53

Pour la première fois depuis son inauguration en 1900, le Grand Palais à Paris va accueillir un spectacle vivant. En l'occurrence la comédie musicale Singin' in The Rain, qui débute ce mardi 28 novembre pour 47 représentations.



Pour ce faire, le Grand Palais s’est métamorphosé en six jours seulement sous l'égide des équipes techniques du Théâtre du Châtelet. L'institution parisienne a, en effet, fermé ses portes en mars dernier pour deux ans et demi de travaux. Le théâtre parisien a donc eu l'idée de délocaliser l'un de ses spectacles sous la plus grande verrière d'Europe.



Thomas Lauret est le responsable du bureau d'études du théâtre. Il planche depuis plus d'un an sur ce projet hors normes. Le théâtre a ainsi presque été reproduit à l'identique. C'était d’ailleurs l’idée : proposer l'expérience Châtelet au Grand Palais. La scène fera la même taille. Le spectacle sera le même qu'en 2015 au Châtelet avec quarante artistes et plus de vingt musiciens. Il a donc fallu recréer une fosse pour l'orchestre qui doit être sous la scène pour des raisons de son.



Cette comédie musicale est une merveille

Ce fut d’ailleurs le principal défi de l’opération : restituer l'acoustique d'un théâtre au Grand Palais. Stéphane Oskeritzian, chef du département son au Théâtre du Châtelet, s’est arraché les cheveux avec ses équipes pendant de longs mois. "L’acoustique est très particulière, il y a une persistance du son hors-normes. Mais on a beaucoup joué avec le choix des hauts-parleurs, qui est crucial, ainsi que panneaux acoustiques, pour calmer l’excitation naturelle du son dans le lieu."



Cette production de Singin' In The Rain est une merveille. L'une des meilleures productions du Châtelet. Sachez que le Grand Palais ouvrira chaque soir deux heures avant la représentation, ce qui vous laissera le temps de prendre un cours de claquettes, de participer à un karaoké ou d'admirer la création vidéo Dislocated sur les grandes comédies musicales.



Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Nous vous invitons à feuilleter Les Mots disparus de Pierre Larousse, un ouvrage savoureux qui ressuscite les mots figurant dans la première édition du célèbre dictionnaire en 1856 et qui, victimes du passage du temps et de l'évolution de la langue, n'y sont plus aujourd'hui.