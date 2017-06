publié le 22/06/2017 à 09:58

Un petit bout de femme de 43 ans est devenu le phénomène de librairie des deux dernières années. Raphaëlle Giordano a vendu plus de 600.000 exemplaires de son premier roman Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une.



Raphaëlle Giordano était spécialiste en développement personnel et publiait des livres de conseils qui restaient confidentiels jusqu'au jour où elle a décidé d'écrire un roman, l'histoire de Camille, "mère de famille de 38 ans un quart" au bord du burn-out et qui retrouve goût au bonheur. “Depuis toute petite j’écris, je me suis dit que ça suffisait, que c’était à ma portée et qu’il fallait que je me lance. Le Graal pour moi, c’était le roman” explique-t-elle au micro de RTL.



Et un sacré Graal, donc ! Succès colossal qui se prolonge désormais en poche, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une vient de sortir chez Pocket, avec un Premier tirage de 300.000 exemplaires ! Que retient Raphaëlle Giordano des deux années qu'elle vient de vivre ? “Le plus extraordinaire ce sont les centaines de messages de lecteurs et de lectrices qui ont l’air de dire que pour certains ça vraiment changé leur vie et les bras m’en tombent. j’ai une énorme reconnaissance de tous ces lecteurs, ça me touche vraiment”.

Un deuxième roman vient de paraître

Le plus notable dans la réussite de Raphaëlle Giordano, c'est qu'elle s'est forgée justement par le bouche-à-oreille. La critique n'a pas toujours été tendre avec la naïveté du livre et sa contribution à l'injonction très actuelle au bonheur obligatoire.



Simultanèment à la sortie en poche de son premier roman, Raphaëlle Giordano publie Le jour où les lions mangeront de la salade verte, l'histoire de Romance, cette fois, qui se lance dans une croisade contre ce que l'auteure appelle la "burnerie", ou l'expression d'une masculinité excessive “les comportements trop chargés en testostérone, qui nous gâchent la vie, c’est notre mauvais masculin, l’idée est de remettre un peu d’harmonie dans ce comportement”.



Le jour où les lions mangeront de la salade verte, le nouveau roman de Raphaëlle Giordano est publié chez Eyrolles et Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une chez Pocket.