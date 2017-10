Patrick Modiano, un romancier qui est aussi un personnage

publié le 26/10/2017 à 21:09

Il y a d'abord cette silhouette de près de 2 mètres, longiligne. Souvent enveloppée dans un imperméable. Et puis ce ton, toujours hésitant. Des balbutiements et silences que le succès, le Nobel de Littérature et les années, n'ont pas gommé. À 72 ans, Patrick Modiano de son premier prénom Jean est aussi mystérieux que ses romans.



À la sortie de son premier livre La Place de l'étoile en 1968, il assure être né en 1947. L'auteur s'est rajeuni de deux ans, pour se donner l'âge de son frère cadet Rudy, emporté par une leucémie à 10 ans et à qui il dédiera plusieurs de ses premiers romans.

Son histoire familiale est la clef de ses livres. Son père est un juif italien qui trafique avec les officines allemandes pendant la guerre. Sa mère, flamande, est comédienne. Ce sont des parents peu aimants, vite désunis. Patrick Modiano vit alors une enfance solitaire, marquée par des fugues, des séjours en pension, où il croise Michel Sardou. Le jeune homme traîne, marche beaucoup déjà dans les rues, à Saint-Germain-des-Prés. Il y rencontre Raymond Queneau. Il devient, plus tard, son témoin de mariage et l'encourage à se lancer dans l'écriture. Avec le succès que l'on sait.

Paris au cœur de ses écrits

Patrick Modiano, écrivain prolixe, signe des chansons, Étonnez-moi, Benoît de Françoise Hardy par exemple, le scénario de Lacombe Lucien, le film de Louis Malle. Et bien sûr, il y a tous ses romans, une trentaine, toujours brefs, dans lesquels il ne cesse de raconter sa ville, Paris. L'occupation, les années 60... Ce sont en fait des jeux de pistes, faits de rappels et de répétitions, qu'il nourrit de ses promenades et des archives qui emplissent le bureau de son appartement situé à deux pas du Jardin du Luxembourg.



"C'est en consultant de vieux annuaires que j'ai eu envie d'écrire mes premiers livres", confiait l'auteur. Patrick Modiano n'a pas fini de perdre ses lecteurs dans les rues obscures et les brumes de sa jeunesse perdue.