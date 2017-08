Elsa Zylberstein et Virginie Despentes sont dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 02/08/2017 à 09:58

L'école est finie depuis un mois, une bonne raison d'écouter Sheila. Et c'est en 1980 que Sheila passe du rang de star à icône. Elle publie à l'âge de 35 ans l'album King Of The World, son deuxième enregistrement en anglais. Un disque qui va faire basculer sa carrière, il sortira dans le monde entier et se vendra à plus de cinq millions d'exemplaires. "C'est le reflet d'une époque", résume la chanteuse.



Sheila fêtera ses 72 ans sur la scène de l'Alhambra à Paris le 16 août prochain. Elle participera aussi pour la quatrième fois et la seconde année consécutive à la tournée Âge tendre, du 12 janvier 2018 au 21 avril 2018.

Sheila, le 12 juin 2015

Littérature

Virginie Despentes, l'auteur de la trilogie Vernon Subutex, se souvient d'une de ses grandes lectures d'été. Requiem des innocents, le récit d'enfance révolté de l'écrivain français Louis Calaferte qui n'a sans doute pas la notoriété qu'il mérite et que Virginie Despentes aime tout particulièrement.

"Ce texte a été vraiment un coup de foudre absolu, parce que Calaferte a une écriture simple mais totalement pertinente. Il raconte quelque chose qu'il connaît bien, cette zone à Lyon, qui à l'époque était vraiment un bidonville avec des immigrés très pauvres" explique

Virginie Despentes.



Pour elle, l'été est la meilleure période pour se plonger dans un livre : "On lit mieux en été. En vacances il y a ce silence, que je ne connais pas à Paris, du coup on a le temps pour penser le texte, pour l'accueillir vraiment. Ce n'est pas la même lecture que dans l'année".



"Requiem des innocents" est la lecture d'été de Virginie Despentes

Requiem des innocents, récit d'enfance romancée de Louis Calaferte est à lire chez Folio. Quant à Virginie Despentes, elle a publié en mai le dernier tome de sa trilogie Vernon Subutex chez Grasset, les deux premiers sont disponibles au Livre de Poche.



Cinéma

Elsa Zylberstein évoque son idole, qui est à la fois comédien et réalisateur, Woody Allen. "Je suis absolument folle de Woody Allen", pour lequel elle aimerait bien travailler. "Ce sont de vraies femmes chez Woody Allen, avec leurs névroses, je me sens très proche de ses héroïnes. Elles sont sur le fil, elles sont en quête d'amour", explique la comédienne. Elle a même promis à Woody Allen de lui envoyer Un + Une de Claude Lelouch dans lequel elle a joué au côté de Jean Dujardin.

Elsa Zylberstein lors du 67e Festival de Cannes Crédit : VALERY HACHE / AFP