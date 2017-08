Béatrice Dalle et Anna Gavalda sont dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 04/08/2017 à 09:49

Musique

"Quatre mots sur un piano" suffisent parfois pour signer un immense tube. Patrick Fiori a une particularité dans l'industrie du disque, il vend pratiquement le même nombre d'albums à chaque sortie. Mais un disque se détache un peu dans sa discographie, il s'agit de Si on chantait plus fort paru le 26 septembre 2005. C'est son sixième album, joli succès pour le chanteur porté notamment par un trio, le second de sa carrière, sept ans après Belle dans Notre Dame de Paris.



"Ce disque là est particulier, je l'ai enregistré en Corse, dans ma maison. Ce n'était pas juste une maison louée, c'était vraiment mon endroit de vie", explique le chanteur. "Je n'avais qu'à faire vingt ou trente mètres pour aller pêcher, ma mère et ma soeur venaient nous cuisiner de bons repas. Les chansons de l'album m'ont plutôt fait du bien".

Patrick Fiori sera de retour à la rentrée. Il publiera un nouvel album fin septembre, début octobre.

Patrick Fiori est de retour avec un nouvel album Crédit : AFP

Littérature

Le dernier recueil de nouvelles d’Anna Gavalda, Fendre l’armure, contient sept histoires courtes, minuscules par leur format mais majuscules par leur style et ce qu'elles nous racontent. Sept bijoux, sept pépites de tendresse, de bienveillance et d'humour discret derrière une apparente mélancolie. Bref du Gavalda dans toute sa splendeur et comme on l'aime.



Chacune de ces nouvelles est écrite à la première personne, des personnages tous à un moment de leur vie où le bonheur n'est plus au rendez-vous et où les certitudes flanchent. Leur premier courage sera de l'admettre, de fendre l'armure, et leur véritable héroïsme sera de se ressaisir, de rebondir, de repartir sabre au clair !



"Fendre l'armure" contient sept nouvelles bouleversantes d'Anna Gavalda

Une jeune veuve, mère de famille, dévastée par le chagrin, la vendeuse d'une animalerie en mal d'amour, un jeune homme de retour du mariage avec un autre de celle qu'il aimait, un camionneur, bouleversant, qui sillonne les routes en compagnie de son vieux chien. Anna Gavalda leur donne la parole avec une finesse psychologique et une justesse de ton admirables.



Les sept nouvelles de Fendre l'armure sont à découvrir aux éditions Le Dilettante.



Cinéma

C'est au tour de la comédienne Béatrice Dalle d'évoquer son idole, Pier Paolo Pasolini. Parmi ses films, Œdipe Roi, Théorème, Salo ou Les 120 journées de Sodome, son ultime réalisation. "Ce n'est pas un film qu'on peut comprendre tout de suite mais j'avais compris que je venais d'assister à un message d'amour, de tolérance et qui dit ce qu'il ne faut surtout pas faire".

Béatrice Dalle (ici dans "Jimmy Rivière") fait rarement des apparitions dans des œuvres grand public Crédit : © Pyramide Distribution

Exposition

Le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à Tours a été inauguré en janvier par la reine de Norvège. Il vient de déménager dans un bâtiment flambant neuf très épuré de 4700 mètres carré au centre de la ville et rend hommage au peintre français le plus célèbre de Norvège, Olivier Debré, frère de Michel Debré.



Ce fut un peintre de renom international et dont la carrière française a été quelque peu occultée, à cause de son nom. Décédé en 1999, c’était un grand voyageur qui a longtemps séjourné en Norvège où il a peint de magnifiques toiles abstraites, collectionnées notamment par la Reine de Norvège, qui en prête quelques unes. Des toiles qui sont exposées pour la première fois en France.

Le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré a été inauguré le 10 mars 2017 en présence de François Hollande Crédit : Eddy LEMAISTRE / POOL / AFP

Ceux qui ne connaissent pas la peinture d’Olivier Debré seront impressionnés par la beauté des tableaux exposés. Le musée a été rebaptisé Centre de Création Contemporaine Olivier Debré car la famille Debré a fait un don de quelques 150 œuvres de l'artiste dont six grands tableaux abstraits de 4 mètres sur 9 que lui avait jadis commandé Alain Julien Laferrière.



A Tours Vous serez tantôt ébloui par la lumière blafarde du jour qui se dégage des toiles d'Olivier Debré, tantôt angoissé par l'intensité inquiétante du bleu de la mer norvégienne à la nuit tombée. Le centre de création contemporaines de Tours reste fidèle à sa vocation depuis 35 ans, faire découvrir des artistes émergents ou confirmés.



C'est ainsi que vous verrez cet été les sublimes installations zen du japonais Lee Ufan dans la galerie noire. Elles font écho aux toiles d'Olivier Debré ! Deux très grands artistes à voir et revoir.