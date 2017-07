La Première Heure de Marie-Claude Pietragalla

publié le 22/07/2017 à 01:01







C'est parti pour La première heure de la semaine. Une première heure que nous passons désormais en bonne compagnie sur RTL. En la bonne compagnie de quelqu'un pour qui cette semaine va être particulièrement chargée… Et peut-être même décisive pour la suite des événements. C'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de voir avec : Marie-Claude Pietragalla. Elle a quitté le jury de danse avec les Stars pour des créations, "Lorenzaccio" qui est présenté aux nocturnes de Grignan jusqu'au 19 août.

Cette première heure du jour , nous allons donc la partager avec Marie-Claude Pietragalla. A l'école de danse de l'Opéra de Paris, Claude Bessy disait déjà d'elle qu'elle était "déterminée avec un fort caractère". Elle n'a pas vraiment changé et fourmille de projets. Elle en partage quelques-une avec nous et Eric Jean-Jean dans cette émission.

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.

La playlist de Marie-Claude Pietragalla

