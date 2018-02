publié le 05/02/2018 à 11:19

Studios de la Montjoie à la Plaine Saint-Denis, Bruno Guillon est en place pour assurer l'animation des Z'Amours. Sur le plateau, l'ambiance est détendue. L'animateur nous réserve un accueil chaleureux tandis que le chauffeur entre en piste pour donner les dernières indications au public.



L'enregistrement commence et Bruno Guillon accueille les candidats avec le sourire. Le nouvel animateur prend déjà ses marques dans cette nouvelle émission qu'il admire tant. "C'est culte parce que la mécanique est immuable et elle traverse les générations. Tout le monde est touché par les couples qui, en plus sont de catégorie d'âge différente, avec des anecdotes qui parlent à tout le monde".



Les phases de jeux s’enchaînent tout juste interrompues par les changements d'axes de caméras. Pendant les pauses, Bruno Guillon sympathise avec le public. Puis l'enregistrement reprend. Sur le fond, rien ne change dans l'émission : des couples qui pensent se connaître doivent répondre à des questions sur leur partenaire.

Côté public, les spectateurs sont ravis et passent un bon moment. Mais entre la matinale de Fun Radio et six enregistrements du jeu Les Z'Amours par jour, l'animateur surveille son hygiène de vie. "On est dans une approche sportive de l'exercice : alimentation saine et capitalisation du sommeil au maximum". Un jeu où la réactivité et l'interactivité avec les candidats sont très primordiales.