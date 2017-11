Michel Houellebecq : "Pour moi, Lassie reste le meilleur héros animal en littérature"

publié le 24/11/2017 à 11:27

Voici le jury d'un prix littéraire pas comme les autres, celui de 30 millions d'amis qui récompense un roman ou un essai mettant à l'honneur l'animal. Alors qu’il fête ses 35 ans d’existence, son jury a fière allure, composé d'écrivains de renom, comme Michel Houellebecq, Didier van Cauwelaert, Didier Decoin, Jean-Loup Dabadie, Irène Frain ou le philosophe Frédéric Lenoir.



Les bêtes ont-elles la place qu'elles méritent en littérature ? La réponse n’est pas évidente pour l’auteur de Soumission : "J’aime les animaux mais ce n’est pas le sujet le plus facile à aborder ! Ça reste un sujet secondaire… Mais pour moi, Lassie, que j’ai lu enfant, reste le meilleur héros animal."

Une autre question se pose de façon légitime : tous les jurés du prix 30 millions d'amis ont-ils des animaux ? Pour Didier van Cauwelaert, la réponse est oui, mais à mi-temps : "Je partage aujourd’hui encore un chat avec mon voisin à la campagne ! C’est formidable de se dire ‘Pourquoi cet animal nous choisit ?’ J’aime ce côté adultérin que peuvent avoir les animaux…"



Cette année, deux livres ont été récompensées ! Le prix littéraire pour le roman Denise au Ventoux de Michel Jullien publié chez Verdier, qui relate l'amitié d'une chienne bouvier bernois et d'un banquier parisien. Leur escapade sur le mont Ventoux prendra un tour inattendu et bouleversant.



Le jury a également récompensé un document, Dans la peau d'une bête de Charles Foster chez Lattès. Ce Professeur à Oxford raconte comment il a vécu plusieurs mois dans la peau d'un blaireau, d'une loutre, d'un cerf ou d'un renard. Stupéfiant et passionnant.