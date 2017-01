REPLAY - Dans ce nouveau roman de l'auteure québécoise, 5 sexagénaires féministes cherchent le prince charmant.

> Les livres ont la parole du 22 janvier 2017 Crédit Image : YPBO/NEWSCOM/SIPA Crédit Média : Bernard Lehut Télécharger

par Bernard Lehut publié le 22/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La Québécoise Denise Bombardier publie son nouveau roman, Plus folles que ça tu meurs. Elle y met en scène 5 femmes, 5 amies, toutes sexagénaires. Dans sexagénaire, il y a sexe... C'est le sujet ! Ces femmes ont tout réussi, sauf leur vie amoureuse et sous la plume de Denise Bombardier, cela n'est pas triste. "Ce sont les militantes du féminisme, qui ont profité du féminisme. Elles ont une vie de femmes très modernes, mais elles ont une sentimentalité du XIXe siècle", explique Denise Bombardier.



C'est un vrai paradoxe de ces héroïnes, qui veulent à tout prix trouver le prince charmant. pourtant c'est à leurs âges qu'elles sont les plus libres : "Elles sont indépendantes", résume l'auteure. Plus folles que ça tu meurs nous plonge donc dans l'univers de ces femmes, mais aussi dans leur sexualité. "Ce n'est pas vrai que les personnes âgées ne s'intéressent pas au sexe. Le désir vieillit pour les gens qui l'ont abandonné", explique Denise Bombardier.



Plus folles que ça tu meurs, de Denise Bombardier, chez Flammarion.



Le coup de cœur du libraire :





Delphine Bouillot est libraire chez M'Lire à Laval dans la Mayenne. Elle nous parle de No Home, le premier roman de la jeune américaine Yaa Gyasi. Une bouleversante saga familiale sur 8 générations, qui commence au 18ème siècle avec le destin contraire de deux sœurs africaines, l'une épouse un négrier, l'autre devient son esclave.