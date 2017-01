Laurent Seksik revient sur le grand mystère qui entoure l'oeuvre de Romain Gary : son père.

Crédit : GINIES / SIPA/SIPA Laurent Seksik dans l'émission "Au Field de la nuit", en septembre 2013

par Bernard Lehut publié le 14/01/2017 à 09:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer