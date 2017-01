REPLAY - Une sélection de livres de "poche en fête", des éditions de luxe publiées pour Noël et le Jour de l'An.

01/01/2017

C'est la révélation de la dernière rentrée littéraire, Petit pays de Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens. Un succès pas forcément prévisible puisqu'il est question de la guerre civile au Burundi et au Rwanda en 1994. Des événements terribles racontés par un enfant.



Et là est sans doute la clé de la réussite de Petit Pays, sorte de Petit Nicolas égaré au pays du génocide qui raconte les horreurs des adultes mais aussi les jeux, les parfums, les saveurs d'une enfance universelle bien qu'africaine. Ce paradis perdu pour chacun d'entre nous. Comme son personnage, Gaël Faye a grandi là-bas, entre un père français et une mère rwandaise.



Petit pays lu par son auteur, Gaël Faye, publié chez Audiolib, 20 euros.

"Le mystère Henri Pick", lu par Pierre Hancisse

Autre succès, le dernier roman de David Foenkinos, Le mystère Henri Pick, et une idée de départ séduisante : la création d'une bibliothèque des manuscrits refusés. Au fil des ans, un bibliothécaire de Crozon dans le Finistère a recueilli par centaines ces manuscrits que personne n'a voulu publier et que tout le monde a oublié.



Jusqu'au jour où une jeune éditrice parisienne découvre un chef-d'oeuvre parmi ces textes abandonnés, et en fait un best-seller. Canular ou pas ? David Foenkinos cultive le mystère dans cette comédie aux allures de polar littéraire.



Le mystère Henri Pick de David Foenkinos, lu par Pierre Hancisse de la Comédie Française. Un livre audio Ecoutez lire chez Gallimard, 21,90 euros.

"L'étranger", d'Albert Camus, lu par Michael Lonsdale

On termine avec un classique, L'étranger d'Albert Camus, lu par l'excellent Michael Lonsdale. C'est le célèbre début du roman, qui dit tout de son personnage Meursault, un étranger au monde qui l'entoure, son détachement, son indifférence causeront sa perte. Le chef-d'oeuvre de Camus, est le roman français le plus lu dans le monde.



L'Etranger est à écouter lu par Michael Lonsdale chez Gallimard, 29,99 euros.