Les Enfoirés - On fait le show (Audio + paroles)

publié le 15/01/2018 à 13:05

RTL vous a fait découvrir en exclusivité les premiers extraits de l'hymne 2018 des Enfoirés pour les Restos du Cœur : On fait le show. Ce lundi 15 janvier 2018, les Enfoirés ont aussi révélé la "lyrics video" de ce nouveau titre : un clip centré sur les paroles de la chanson écrite cette année par Soprano.



"Cette année, on a décidé de confier une phrase à des artistes, raconte le réalisateur de la vidéo Yannick Saillet. La chanson est composée de 40 phrases donc j'ai contacté 40 artistes qui sont des street-artists, des graphistes, des illustrateurs, des gens qui sont spécialisés dans la typographie et même quelques petites agences de publicité".

"Chaque plan a pour centre l'oeuvre créée par cet artiste-là, continue-t-il. Il y a obligatoirement la phrase de la chanson concernée. Ce sont des œuvres uniques, faites pour les Restos du Cœur".

