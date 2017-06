"Le temps est assassin" et "Hortense" sont les polars de l'été

publié le 20/06/2017 à 11:13

Au niveau des livres de poche, on découvre plusieurs nouveautés à la veille de l'été et des vacances, et notamment deux polars. Le premier, Le temps est assassin de Michel Bussi, un livre qui se déroule en plein été, plus exactement lors de deux étés, à 27 ans de distance. En 1989, une famille est décimée par un accident de la route en Corse. Il n'y a qu'une seule rescapée, Clotilde, une adolescente. En 2016, elle revient pour la première fois sur les lieux de la tragédie, pour exorciser ce passé douloureux. C'est tout le contraire qui va se produire. À peine arrivée, elle reçoit une lettre de sa mère. Comment une morte peut se manifester ainsi 27 ans après ? Clotilde va vivre un cauchemar.



Ce n'est pas la première fois que Michel Bussi aborde le thème de l'accident et de la perte prématurée des parents. En 2016, le romancier avait confié à RTL les raisons de cette obsession : "ce thème correspond à ma propre histoire je pense. J'ai perdu mon père à 10 ans, [...] mes romans ne sont pas du tout autobiographiques, mais c'est vrai que la question de la paternité, de la filiation, de la perte d'identité revient assez souvent et qui paradoxalement donne sans doute le fil conducteur de mes romans." Le temps est assassin de Michel Bussi est disponible chez Pocket.

"Le temps est assassin" de Michel Bussi (Pocket)

"Hortense" de Jacques Expert

Dans Hortense de Jacques Expert, là aussi un fantôme qui resurgit du passé. Sophie avait une fille Hortense, enlevée par son ex-compagnon. Elle ne l'a plus jamais revue et ne s'est jamais remise de cette disparition. 23 ans après, une jeune femme bouscule Sophie dans la rue, c'est Hortense, elle en est sûre. Elle la suit, l'observe, l'approche, sympathise. Où est la vérité ? Sophie est-elle en plein délire ? Ou est-ce la jeune femme qui la manipule? Le suspense ira crescendo jusqu'à un dénouement d'une brutalité et d'une imprévisibilité stupéfiantes. Mais Hortense est aussi un livre réussi sur le lien mère-fille, comme l'explique Jacques Expert : "quelque part même si c'est un roman terrible, c'est une histoire d'amour. C'est le paradoxe de ce roman."

Hortense de Jacques Expert vient de paraître au Livre de Poche. Un autre livre de cet auteur est paru chez Albin Michel, qui n'a rien à voir avec son univers habituel du polar, Ne nous quittons pas, un récit autobiographique surprenant et attendrissant dans lequel il raconte trois jours de vacances bouleversés par l'arrivée inopinée de Jacques Brel et de sa famille sur la plage où son père était maître-nageur.

