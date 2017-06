publié le 18/06/2017 à 10:07

Pssica… autrement dit : la malédiction. Ce coin sauvage du Brésil, dans l'État de Para, n'en manque pas : misère générale, environnement hostile, corruption massive, trafics généralisés et délinquance ultra violente. C'est dans ce paradis qu'habite la ravissante Janalice, 14 ans. C'est une beauté, à la vie sexuelle déjà épanouie. Son petit ami trouve amusant de diffuser leurs ébats sur Internet. Cela vaut l'exil à Janalice : à Belem précisément, chez sa tante qui ne sait que faire de la jeune fille. À force de traîner dans les rues, elle attire les convoitises.



Kidnappée, la voilà aux mains des marchands de chair humaine. Elle devient Jane, la prostituée à la peau claire que se disputent tous les bordels du nord-est brésilien. Son père est au bord du suicide. Amadeu, ami de la famille et flic en retraite promet de retrouver l'adolescente et de la ramener chez elle. Ainsi débute son voyage personnel au bout de l'enfer, qui le mènera jusqu'en Guyane française… pour un résultat à découvrir à l'issue de ce bref et terrible polar de 140 pages. L'un des plus violents lu cette année sans doute.

Mais rien n'est gratuit dans Pssica. Quand la loi disparaît, alors les hommes redeviennent des bêtes et les femmes du bétail sexuel. Surtout, il y a le style du roman : dense et percutant, sans aucune fioriture, des dialogues enchevêtrés où l'on craint au début de se perdre. Mais non. Ça se lit très bien, et vous n'avez jamais rien lu de tel. C'est tout simplement magistral.

"Pssica", d'Edyr Augusto est dans "C'est à lire" Crédit : éditions Asphalte

Pssica, d'Edyr Augusto, est paru aux éditions Asphalte.