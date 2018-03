Le New York City Ballet donne 20 représentations exceptionnelles à Paris

publié le 29/06/2016 à 09:56

Le New York City Ballet est de passage à Paris. La célèbre compagnie de danse a débuté hier soir au Théâtre du Châtelet une série de 20 représentations exceptionnelles qui se terminera le 16 juillet, dans le cadre des Étés de la Danse. 150 personnes ont traversé l'Atlantique, dont 96 danseurs avec 24 principaux, c'est l'équivalent du nombre d'étoiles à l'Opéra de Paris.



La compagnie new-yorkaise n'a pas fait les choses à moitié. Il faut dire qu'elle n'était pas venue en France depuis huit ans. Cette résidence de trois semaines est donc un petit événement. Même Peter Martins, le directeur du New York City Ballet a fait le déplacement. Il préside aux destinées de la troupe depuis 33 ans. C'est le chorégraphe George Balanchine, créateur de la compagnie, qui l'avait adoubé. Pour lui, il était important pour son Ballet de venir danser à Paris. "Tout a commencé ici. Il y a probablement plus d'histoire du ballet à Paris que nulle part ailleurs dans le monde", explique Peter Martins au micro de RTL.



Chaque soir est différent

La compagnie a sélectionné 20 pièces différentes de styles et d'époques variées. On verra Justin Peck qui marie contemporain et acrobaties. Ce jeune danseur de bientôt 29 ans est devenu chorégraphe résident dans la compagnie. Mais on pourra vibrer devant la Serenade de Balanchine ou jubiler avec un best-of de West Side Story créé par Jerome Robbins. C'est ce grand écart, ce mélange des genres que défend Jared Angle, danseur principal au New York City Ballet.

"C'est l'une des choses fantastiques avec le ballet. Vous passez d'un spectacle en tunique à jouer un chevalier ou un prince. Et le suivant, vous avez un simple collant, pas de personnage du tout, juste quelque chose de très moderne. On danse sur tellement de musiques variées que cela donne l'opportunité d'exprimer différentes choses, d'explorer des humeurs différentes, des facettes de toi-même que tu ignorais", confie le danseur.



Sur scène, cela se traduit en fluidité, lâcher-prise et rapidité. Symphony In Three Movements de Balanchine est scotchant. "Il y a une telle gaieté et une telle discipline", s'étonnait Bernadette Chirac, présidente d'honneur du festival des Étés de la danse. Le New York City Ballet occupe les planches du Théâtre du Châtelet jusqu'au 16 juillet. Chaque soirée est différente. Il reste encore quelques places pour des prix allant de 20 à 130 euros.

