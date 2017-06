publié le 16/06/2017 à 03:30

Alors que le festival de Ramatuelle se tiendra cet été, comme depuis 1985, Michel Boujenah, qui en est le directeur artistique, livre sa vision de l'évènement. "Le festival de Ramatuelle n'a rien à voir avec Saint-Tropez. C'est la ville de Gérard Philippe, entre autres, et c'est un festival sublime qui a lieu du 31 juillet au 11 août. Et avant le 31 juillet, il y a trois jours de musique classique. Et cette année, on a entre autres Nathalie Dessay qui vient, et ça c'est génial", dit-il.



"La ligne éditoriale que j'essaye de tenir, c'est de montrer que le spectacle vivant ce n'est pas 'ça ou ça'. C'est 'ça et ça'. Il y a des tas de choses tout à faire différentes qui peuvent cohabiter dans le même festival. Je peux tout programmer. Et j'offre au public un petit exemple de choses différentes qui existent dans ce pays. Et c'est la somme de ces choses-là qui font le regard qu'on a sur nos artistes", ajoute le comédien.