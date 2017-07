La Première Heure de Jean-Christophe Grangé

publié le 24/07/2017 à 01:01

Eric JeanJean , fan de la première heure justement … , nous fait découvrir cette semaine un personnage aussi complexe que ses romans .

Au moment de l'enregistrement de l'émission Jean-Christophe Grangé nous livrait enfin la suite de "Lantano" qui nous avait tous laissé sur notre faim .

Le spécialiste des intrigues et rebondissements incessants sort son dernier opus "Congo requiem" et tient toutes ses promesses .

Jonglant entre passé et présent , cette suite tant attendue est aussi survoltée que diabolique .

Grangé… un mystère qu'Eric tente de percer …

Congo Requiem Christophe Grangé Albin Michel Crédit : Richard Dumas

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.



Les sites de l'invité Jean-Christophe Grangé.com

La playlist de l'émission

PINK FLOYD - Wish you were here

Etienne DAHO - Saudade

Stephan EICHER - Rivière

KRAFTWERK - Radioactivity

David BOWIE - Life on Mars ?