publié le 28/04/2016 à 11:13

Jean-Christophe Grangé est de retour dans les librairies, 7 mois après la parution de son dernier succès, Lontano. En septembre, il avait annoncé au micro de RTL qu'une suite était déjà prête à la saga des Morvan, père et fils, lancés sur les traces de L'Homme-Clou, un tueur psychopathe comme les aime Grangé. Dans Congo Requiem publié chez Albin Michel, on retrouve donc les Morvan traquant la vérité jusqu'au cœur de l'Afrique. C'est la première fois que le romancier publie ainsi en 2 volumes l'une de ses intrigues et qu'il met en scène une même famille. Visiblement, ça l'inspire !



Jean-Christophe Grangé est devenu une sorte de label dans le monde du polar. Dans Congo Requiem, la suite de Lontano, les Morvan, père et fils, remontent donc aux sources du mal et de leur histoire familiale chaotique dans une Afrique en guerre, effrayante, apocalyptique.

Grand reporter pendant 10 ans

Son secret pour restituer avec autant de réalisme ces ténèbres africaines ? "J'ai été grand reporter pendant 10 ans et j'ai voyagé en Afrique. J'ai vécu des choses très fortes d'une façon encore plus forte parce que j'étais un petit puceau du voyage et de l'inconnu", confie le romancier au micro de RTL. Des années de reportage qui lui ont appris "la valeur du vécu". Les 700 pages de Congo Requiem, publiées chez Albin Michel, défilent au rythme trépidant d'un thriller survolté, doublé d'un roman d'aventures envoûtant.