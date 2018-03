La langue des signes, une vraie langue

publié le 30/09/2017 à 10:57

Cette semaine est à la fois celle de la journée européenne des langues et de la journée mondiale de la surdité. La langue des signes française est pratiquée par environ 150.000 personnes sourdes, mal-entendantes et leur entourage. C'est une vraie langue, un autre français qui existe en parallèle et qui fonctionne différemment.



Chaque mot est représenté par un seul signe. Par exemple, pour dire aimer, on met la main sur la poitrine et vous l'ouvrez vers l'avant comme si vous donniez votre cœur. On utilise l'alphabet qu'on appelle dactylologique, comme dactylo, avec les doigts, pour signer les noms propres que l'on rencontre pour la première fois, celui d'une ville ou d'une personne inconnue.

Pour les gens ou les villes que l'on connaît, chacun se voit attribuer un signe en fonction d'une de ses caractéristiques mais jamais péjoratives. Les célébrités ont aussi leur signe. Un petit guide de la langue des signes française a été publié par les éditions Garnier et Le Monde. Car comme pour la langue écrite, il suffit d'un petit détail pour faire une erreur ou un contresens énorme.