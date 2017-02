Apprendre la langue des signes avec plus de 2.000 GIFs

publié le 22/02/2017 à 19:42

Apprendre la langue des signes est désormais un jeu d'enfants. La plateforme Giphy a mis en ligne plus de 2.000 signes pour apprendre des mots et expressions de la vie courante. Chaque GIF permet d'apprendre et de comprendre des mots de vocabulaire, qui sont classés par catégorie : lifestyle, expressions, sport, nourriture...C'est le professeur Robert Demayo, alias "Sign With Robert", qui enseigne avec humour la langue des signes en ligne. Une initiative qui permet de rendre internet plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes.



Attention : la langue des signes n'est pas universelle. Le langage des signes français (LSF) n'est pas le même que le langage des signes américain. Il existe même des dialectes locaux comme à Marseille où ils possèdent leur propre langage. Bien qu'il existe des similitudes lexicales avec le langage des signes français, Sign With Robert apprend quant à lui la version américaine. Voici quelques GIFS qui ne permettront malheureusement pas d'échanger avec un compatriote francophone mais qui sensibilisent toutefois les internautes à cette thématique.