publié le 05/12/2017 à 12:23

Jean d'Ormesson était un homme de lettres et de mots. L'auteur et académicien français laisse derrière une immense carrière littéraire, démarrée en 1956 avec son roman L'amour est un plaisir. Mais c'est avec La Gloire de l'Empire en 1971 que sa carrière décolle. En inventant l'histoire d'un empire quelques années avant la naissance de Jésus Christ, l'auteur reçoit le Grand prix du roman de l'Académie française.



L'histoire, la littérature et les lettres font partie intégrante de sa vie. Outre l'homme de lettres, Jean d'Ormesson s'est aussi distingué par son éloquence, et son choix des bons mots a marqué des générations de lecteurs.



Que ce soit pendant des interviews, des passages télévisés ou à la radio, Jean d'Ormesson est l'auteur de nombreuses citations. La rédaction vous en dévoile neuf, empruntes de poésie et d'optimisme, à l'image de l'académicien décédé à 92 ans.