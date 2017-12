publié le 05/12/2017 à 15:11

Beaucoup de personnes le considéraient comme immortel. Jean d'Ormesson, célèbre académicien français, a rendu son dernier souffle. Héloïse d'Ormesson, sa fille unique, se confie au micro de RTL : "Je ressens évidemment un vide immense mais aussi une chance immense. J'avais un père magnifique, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, qui a donné à tous et qui laisse tant de livres et qui laisse tant de traces".



Elle évoque alors "un esprit", "une malice", "une intelligence pétillante". "Il regardait le monde comme s'il était enchanté d'un rien et c'est inestimable", poursuit-elle. Et de conclure : "Je pense qu'il a adoré la vie et je sais que, là-haut, il dit que c'est épatant, c'est merveilleux". Un hommage qui traduit bien l'homme épicurien voué au bonheur, le séducteur insatiable et l'érudit joyeux qu'il était.

L'écrivain du bonheur, élégant et espiègle a succombé à une crise cardiaque dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 décembre dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 92 ans.