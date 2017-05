publié le 19/05/2017 à 22:30

À Venise, deux mains colossales engloutissent un immeuble de la ville. Les internautes ont pu découvrir ce phénomène sur les réseaux sociaux. Deux mains géantes s'accrochent à la paroi d'un immeuble. Elles jaillissent de l'eau du Grand Canal de Venise et elles sont prêtes à l’entraîner sous les eaux. Il s'agit d'une œuvre d'art contemporain de l'artiste italien Lorenzo Quinn. L'objectif est de sensibiliser les gens au réchauffement climatique. Ces bras mesurent neuf mètres de haut et pèsent chacune 2.500 kilos.



Ça a pris deux jours pour les installer et ils resteront dans la ville jusqu'au 26 novembre prochain. L'artiste a voulu "symboliser à la fois la force créatrice et destructrice de l'être humain". Et s'il a représenté des mains, c'est parce qu'elles ont "le pouvoir d'aimer, de haïr, de construire, de détruire", comme il l'explique sur le site de la galerie où il travaille.

À découvrir aussi dans "Clics à la Une"

Le film Okja a été projeté à Cannes. Il a une particularité : c'est le premier film produit par Netflix, en lice pour la Palme d'or. Le début de la projection ne s'est pas bien déroulé. Dès que le logo Netflix est apparu à l'écran, des personnes se sont mises à siffler dans la salle. Des journalistes présents ont écrit sur Twitter que "le public hurle et hue". Pourquoi y-a-t-il eu de telles réactions ? Sur les réseaux sociaux, deux théories s'affrontent. Certains estiment que ces critiques sont adressés à Netflix. La présence du géant du streaming à Cannes fait bondir les puristes des salles de cinéma, car le site américain ne sortira pas le film en salle. D'ailleurs, les organisateurs du festival ont dû changer leur règlement. À partir de l'année prochaine, tout film en compétition devra s'engager à sortir en salle.



Autre théorie : il y a eu des problèmes techniques lors de la projection. Le rideau n'était pas complètement levé. Du coup les 3/5e de l'écran n'apparaissait pas. Ça a même coupé la tête de l'une des actrices principales. Du coup, les personnes présentes auraient sifflé afin d'attirer l'attention de la technique. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Le film s'est terminé sur les applaudissements de la salle.



Thomas Pesquet commence son compte à rebours. Dans deux semaines, l'astronaute français quitte l'espace et revient sur Terre. Initialement, il devait rentrer le 15 mai dernier, mais la Nasa a décidé de le faire rester un peu plus longtemps dans l'espace, jusqu'au 2 juin. Et comme d'habitude, l'astronaute nous apprend la nouvelle sur son compte Twitter, en musique.

Dans tout juste 2 semaines on sera en chemin vers la Terre avec Oleg… @EdwardSharpe - Home #songs4space https://t.co/pWTulzjJoG — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 19 mai 2017