publié le 04/03/2017 à 09:20

"Maestro", "Pierrot", "Petit-Gros", "le Nabot"... Cela rappelle sûrement à certains les personnages de formidables séries animées scientifiques que diffusait la télévision dans les années 1980, comme Il était une fois l'homme ou Il était une fois la vie. La série originale Il était une fois la vie revient à la télé ce samedi 4 mars. Pour la remettre au goût du jour, il a fallu procéder à un long et minutieux travail, aux portes de Paris, dans un laboratoire qui s'appelle Mikros Images.



Tout commence par un travail de recherche. "La première étape est la plus compliquée : retrouver les éléments originaux. Une fois ces éléments retrouvés, ils sont expertisés pour qu'on voie vraiment si leur état permet d'être travaillé", explique François-Régis Viaud, responsable du service patrimoine restauration chez Mikros images. Tourné en 16 millimètres, c'est de la pellicule cinéma, on ausculte avec des gants blancs et sur des tables lumineuses. Étape 2 : le passage au scan, une énorme machine située au sous-sol. "On met les pellicules dedans et il va numériser image par image". Ainsi, un épisode par jour peut être traité.

La musique inchangée, mais le son modifié

Bien sûr, il y a de la poussière, inévitable. Mais le scan y travaille. "Dedans il y a une passe infrarouge qui se fait sur la pellicule, repère toutes les aspérités". Ensuite, un faisceau laser va balayer image par image, en envoyant 3 lumières, rouge, vert, bleu. C'est le RVB, système de couleurs utilisé en photo à la télé ou sur l'écran d'ordinateur. C'est à partir de cela que l'on créé une image en couleur. Une caméra filme le tout, numérise l'image. Et pour remettre les couleurs on utilise les Ektas, des photos d'origine de la production. Ainsi "on est sûr de coller à l’œil d'Albert Barillé", créateur de la série, affirme François régis Viaud.

À l'époque, dans les années 80, les télés étaient carrées. Aujourd'hui, ce sont des écrans plats avec du 16/9e. Pour autant, pas besoin de toucher aux images, qui à l'époque étaient tournées en 16mm, donc proche du 16/9e. Concernant le son, la célèbre musique de la série, signée Michel Legrand, a elle aussi été améliorée après correction via une immense table de mixage. Il était une fois la vie est à découvrir ou redécouvrir à partir de ce samedi 4 mars sur France 4. "On n'apprend jamais aussi bien que quand on s'amuse", conclut Patrick Préjean, qui faisait la voix du Méchant Nabot.