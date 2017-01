Daniel Pennac est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Daniel Pennac publie le sixième opus de la saga Malaussène avec "Le cas Malaussène" aux éditions Gallimard. Le romancier est l'invité de Stéphane Bern le mercredi 18 janvier 2017.

Crédit : Romain Boé Stéphane Bern

par Germain Sastre publié le 18/01/2017 à 10:14

En cette rentrée littéraire hivernale, ce sont des millions de lecteurs de la saga Malaussène qui vont être ravis. Après quasiment 20 ans d'attente, Daniel Pennac signe enfin le grand retour de la célèbre famille dans un sixième opus intitulé Le cas Malaussène - Tome 1 - Il m'ont menti. Le roman a été publié le 3 janvier dernier aux éditions Gallimard.

"Le cas Malaussène" de Daniel Pennac (Gallimard)

"Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon neveu C’Est Un Ange est né orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils Monsieur Malaussène est né de deux mères dans le roman qui porte son nom, ma nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la passion. Les voici adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l’on kidnappe l’affairiste Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la main sans perdre une occasion de se faire des croche-pieds, où la Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d’écrivains addicts à la vérité vraie quand tout le monde ment à tout le monde. Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas changer, je morfle." - Benjamin Malaussène

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

