publié le 08/08/2017 à 13:19

L'écrivain Gonzague Saint Bris, 69 ans, a trouvé la mort dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 août 2017 dans un accident de voiture en Normandie, a-t-on appris mardi auprès de l'assistante du romancier. "C'est une tragédie, une perte immense", a déclaré Marie-Claude Mahiette, collaboratrice de l'écrivain et directrice de "La forêt des livres", un festival littéraire créé par l'écrivain et dont la 22e édition devait avoir lieu le 27 août près de Loches en Indre-et-Loire.



L'accident dans lequel a trouvé la mort le romancier s'est produit sur une route départementale près de Pont-L'Evêque dans le Calvados. La voiture dans laquelle il circulait a percuté un arbre pour des raisons inconnues. La conductrice qui l'accompagnait, sa compagne Alice Bertheaume, a été pour sa part grièvement blessée lors de l'accident.

Raconter les vies de personnages illustres

Né en janvier 1948 à Loches, Gonzague Saint Bris est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, essentiellement des biographies. Un nouveau livre de l'écrivain, Les Aristocrates rebelles (éd. Les Arènes) est attendu en librairie le 30 août. Gonzague Saint Bris y relatait le destin de personnages comme Cyrano de Bergerac, Olympe de Gouges, Lord Byron ou encore Alphonse de Lamartine.

En 2002, son roman Les Vieillards de Brighton (Grasset) avait été couronné par le prix Interallié. Également journaliste et critique littéraire, il a écrit notamment pour Le Figaro et Paris Match. Bouleversée, Marie-Claude Mahiette n'a pas pu confirmer si le festival "La forêt des livres", où sont attendus notamment Franz-Olivier Giesbert, le chanteur et nouvelliste Raphaël, Claude Lelouch et Valérie Trierweiler, pourrait se dérouler comme prévu après le décès de son créateur.