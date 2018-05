Franck Thilliez : "Je me fais peur en permanence, c'est quelque chose de nécessaire"

publié le 03/05/2018 à 12:45

En 12 ans et 16 livres, il est devenu l'un des maîtres français du thriller. Franck Thilliez publie ce jeudi 3 mai aux éditions Fleuve Noir son nouveau roman intitulé Le manuscrit inachevé. Un livre inédit qui va faire trembler d'effroi ses lecteurs. "Je me fais peur en permanence, et je pense que c'est quelque chose de nécessaire", avoue l'écrivain "fasciné par cette sensation" depuis l'enfance.



Au cœur de cette intrigue se déploient deux affaires qui finiront par se rejoindre. D'un côté, le cadavre mutilé d'une jeune femme est retrouvé dans le coffre d'une voiture volée du côté de Grenoble, de l'autre une institutrice du Nord de la France reconvertie reine du thriller, vit un cauchemar depuis 4 ans. Sa fille enlevée par un tueur en série n'a jamais été retrouvée. Le manuscrit inachevé est une nouvelle plongée vers l'effroi diaboliquement orchestrée.

Le trouble est d'autant plus grand que cette fiction télescope une réalité récente : la tragique disparition d'Angélique à Wambrechies. Les faits divers sont souvent source d'inspiration des auteurs de roman policier. "De manière générale, on se nourrit de tout ce qui nous entoure", assure Franck Thilliez.