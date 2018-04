et Le Service Culture

publié le 26/04/2018 à 11:20

Dans 12 jours s'ouvrira le 71ème festival de Cannes. L'homme qui en a été le directeur puis le président pendant 38 ans, Gilles Jacob publie le Dictionnaire amoureux du festival de Cannes chez Plon. Un guide précieux qui se lit comme un roman pour les fidèles de ce grand événement.



On parcourt les pages du livre comme si on était présent au festival. À commencer par le plus fameux de ses rituels, la montée des marches. Pour l'ancien président, "il y a un côté religieux au festival de Cannes".

Cannes ne serait pas Cannes sans les polémiques, les scandales. Le plus tonitruant a été déclenché en 1973 par La Grande Bouffe de Marco Ferreri. "Un souvenir épouvantable" pour Gilles Jacob. Mais on retient aussi des moments magiques, entrés dans l'histoire du cinéma comme la clôture de 35ème cérémonie avec la première du film E.T de Steven Spielberg en 1982.

Le Dictionnaire amoureux du festival de Cannes est une mine d'anecdotes mais ses plus belles pages sont consacrées aux actrices et aux acteurs qui ont illuminé la Croisette, comme Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.