avec La rédaction numérique de RTL et Vincent Parizot

publié le 17/11/2017 à 14:09

Nouvelle affaire d’infiltration islamiste dans le sport à la lumière de l’affaire du club de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). La mairie a fini par découvrir que les équipes seniors de l’US Lagny étaient entraînées par deux hommes poursuivis dans des affaires de terrorisme, l’un mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, l’autre incarcéré pour ne pas avoir respecté son assignation à résidence. La mairie a réussi à les écarter. Comment ont-ils obtenu une licence malgré la surveillance dont ils faisaient l’objet ?



"Il faut replacer ce dossier dans un contexte général, à savoir que les clubs de sport (…) font l’objet aujourd’hui d’une forme de prédation par les mouvements islamistes radicaux", indique Patrick Kanner, ancien ministre des Sports et sénateur socialiste du Nord. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont potentiellement facilement manipulables, en lien avec le sport, et on utilise le sport comme un vecteur."

Cependant, il semblerait qu’il n’y ait pas d’échanges concrets d’information avec les fédérations, puisque ces deux hommes ont réussi à être licenciés. "C’est manifestement un dysfonctionnement qui a été repéré. Mais vous savez, on progresse aussi à partir des dysfonctionnements qu’on gère", explique l’ancien ministre. Il reconnaît qu’il n’y a "pas encore de process totalement identifié" face à ce qu’il qualifie de "nouveau défi pour notre société".