Les grands classiques des Noëls américains version Good Old Sixties

REPLAY - Paul Anka, Elvis Presley, Otis Redding et Frankie Avalon dans la Collection de Georges Lang du 22 décembre 2016.

par Georges Lang publié le 22/12/2016

Chaque jeudi soir, Georges Lang propose une Collection qui permet aux auditeurs de RTL de plonger dans l'univers des années 60, comme il le fait d'ailleurs chaque été dans Beach Party.

À l'approche de Noël, ce sont les artistes que l'on peut entendre régulièrement dans ce genre d'émission qui sont programmés : Les Beach Boys, Aretha Franklin, Otis Redding, The Everly Brothers, Elvis Presley bien sûr, mais aussi The Platters, The Four Tops, Paul Anka, Stevie Wonder, The Four Seasons, The Ronettes, The Crystals. Tous ces noms emblématiques des "Good Old Sixties" reprennent les classiques des Noëls américains avec le son si caractéristique de cette décennie de l'insouciance.

Certains, comme James Brown, innovent en chantant des titres plus originaux comme Santa Claus goes strait to the ghetto. Christmas in the Sixities sur RTL pendant une heure. Et il y aura, bien évidemment Brenda Lee qui chantera Rockin' around the Christmas tree, un passage obligé dans ce genre d'émission.

Découvrez le programmation de ce soir

Little saint Nick -The Beach Boys

Frosty the snowman - The Ronettes

White christmas - Darlene Love

Santa Claus is coming to town - The Crystals

Santa Claus go straight to the ghetto - James Brown

Run Rudolph, run - Chuck Berry

Christmas blues - Canned Heat

It's christmas everywhere - Paul Anka

Come home for christmas - The Platters

Silent night - Elvis Presley

We wish you a merry christmas - The Everly Borthers

White christmas - Otis Redding

Silver bells - Stevie Wonder

The merry christmas medley - The Four Seasons

Winter wonderland - Aretha Franklin

A merry christmas - Frankie valon

Merry christmas to you - The Four Tops

Santa and the sidewalk surfer - The Turtles

Rockin' around the christmas tree - Brenda Lee

Christmas medley - The Carpenters