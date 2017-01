Une rentrée chasse l'autre en librairie. Après celle de l'automne couronnée par la saison des prix littéraires et la période de Noël dont le livre reste une valeur sûre, voici une autre avalanche de nouveautés.

517 nouveaux romans français et étrangers vont débarquer dans les librairies d'ici février. Une hausse assez sensible par rapport à janvier 2016 puisqu'on avait comptabilisé 476 nouvelles parutions. Du côté des auteurs français, le plus attendu est sans conteste Daniel Pennac parce qu'un nouveau Pennac, est toujours attendu mais quand il reprend, 18 ans après, la saga de la tribu Malaussène qui a fait son succès, alors là, c'est un événement ! Daniel Pennac viendra en parler en avant-première demain matin dans Laissez-vous tenter.



Tête d'affiche également de ce mois de janvier en librairie, Grégoire Delacourt. L'auteur de La Liste de mes envies publie Danser au bord de l'abîme, l'histoire d'un coup de foudre entre une mère de famille et un bel inconnu. Grégoire Delacourt signe un texte bouleversant sur le désir, ses éblouissements et ses ravages.

Des romans très attendus

Le nouveau Philippe Besson, le très autobiographique Arrête avec tes mensonges, Théa de Mazarine Pingeot, là aussi une histoire de coup de foudre et des secrets de famille, Plus folles que ça tu meurs de la québécoise Denise Bombardier, les aventures de sexagénaires à la recherche de l'homme idéal et bien d'autres dont on vous parlera au fur et à mesure de nos lectures.



Demain, ce sera aussi la sortie du troisième volume du phénomène d'édition du moment, L'amie prodigieuse, la saga napolitaine d'Elena Ferrante, cette romancière mystérieuse que personne n'a jamais vue ni rencontrée. Qui se cache derrière ce pseudonyme ? Récemment encore un journal italien a cru l'avoir démasquée, aucune confirmation et peu importe ! L'essentiel reste les livres d'Elena Ferrante et leur qualité. Dans ce troisième volume, Celle qui fuit et celle qui reste, on retrouve les deux amies d'enfance, Lila et Elena, devenues des jeunes femmes dans l'Italie des années 70.



Celle qui fuit et celle qui reste, d'Elena Ferrante chez Gallimard.