Daniel Pennac et Lola Dewaere sont les invités de Stéphane Bern

L'intégrale : Daniel Pennac et Lola Dewaere

publié le 29/06/2016 à 10:00

La 21ème édition du Festival de la Correspondance de Grignan aura lieu du 5 au 10 juillet, avec comme thème de cette année les Lettres d'exils. Présidé par l'écrivaine Zoé Valdes, Daniel Pennac sera, entre autres artistes, présent.



Lola Dewaere joue au Théâtre Rive Gauche depuis le 2 juin dans Une Folie, une pièce de Sacha Guitry, mise en scène de Francis Huster, avec Olivier Lejeune, Manuel Gélin, Marianne Giraud et Alice Carel.

Le docteur Flache (Olivier Lejeune), célèbre psychiatre, est sur le point de quitter Paris pour prendre sa retraite dans le midi, laissant ses patients, son joli petit pavillon du XVIIIème et son infirmière… Mais c’est sans compter sur l’irruption soudaine de Jean-Louis (Manuel Gélin), puis de la charmante Missia (Lola Dewaere) dans son bureau : chacun lui demandant d’examiner son conjoint, qu’il croit devenu fou…

En 1934, le divorce est un sujet encore très délicat ; avec Une Folie Sacha Guitry, en véritable visionnaire, brise ce tabou avec humour et finesse.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Joëlle Goron, pour un tour d'actualité.Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène, il vient de publier Reprise des hostilités aux éditions Albin-Michel.

