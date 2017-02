publié le 14/02/2017 à 10:22

À un peu plus de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle et alors que les candidats peaufinent leur programme, deux livres paraissent cette semaine. Ils reviennent sur deux candidatures hors normes qui ont jalonné l'histoire du scrutin majeur de la Ve République, celles de Coluche en 1981 et de Pierre Dac en 1965. Deux candidatures farfelues destinées à tourner en dérision l'élection et la classe politique.



L'ouvrage Votez, éliminez ! Coluche s'invite dans la campagne présidentielle rassemble les déclarations du candidat Coluche. C'est drôle mais pas seulement. Souvent clairvoyant, parfois visionnaire. Il faut dire que Coluche ne portait pas les hommes politiques dans son cœur. Coluche s'était déclaré candidat à l'Élysée lors d'une conférence de presse le 30 octobre 1980 avec pour slogan : "Avant moi, la France était coupée en deux. Maintenant, elle sera pliée en quatre..."

Et Coluche d'ajouter : "Je ferai aimablement remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n'est pas moi qui ai commencé." Au fil des mois, sa candidature séduit pourtant de plus en plus de Français, les sondages le créditent de 16% d'intentions de vote. Il est vrai que l'appel lancé par Coluche rassemblait du monde. Coluche finira par renoncer mais ses propos de campagne continuent de nous faire rire... "Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours !". Tout Coluche candidat à retrouver donc dans Votez, éliminez publié au Cherche-Midi.

Le premier humoriste candidat, c'est Pierre Dac

Mais Coluche n'a pas été le premier humoriste candidat à l'Élysée, Pierre Dac avait montré l'exemple en 1965 lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct. Lui aussi, lors d'une mémorable conférence de presse, se présente comme le candidat du MOU, le Mouvement Ondulatoire Unifié, son slogan : "Les temps sont durs, votez MOU !"



Et le MOU n'est que l'émanation électorale du Parti d'en rire que Pierre Dac avait créé un peu plus tôt avec un programme loufoque mais parfois encore d'actualité aujourd'hui. "Des mesures seront prises pour relever le SMIC avant qu'il ne tienne plus debout", "Il faut que demain le favoritisme soit accessible à tous", "Pour sauver une circulation parisienne au bord de l'asphyxie, développer la pratique du bouche-à-bouche de métro et remplacer les voitures officielles par des trottinettes".



Pierre Dac avait même écrit l'hymne du Parti d'en rire enregistré dans une version mémorable avec Francis Blanche ! Le Parti d'en rire, Pierre Dac président ! publié également au Cherche-Midi.