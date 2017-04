publié le 16/04/2017 à 10:15

À cette époque, les Américains roulaient en Chevrolet, fumaient des Chesterfield, buvaient du Martini et écoutaient Sinatra. Surtout ceux qui habitaient loin de chez eux, les diplomates et les espions. Et même au Korach, petit royaume sablonneux coincé entre la Jordanie, l'Irak et la Syrie.



Nous sommes en 1958, le jeune roi du Korach est l'ami des Anglais, qui n'ont plus les moyens de l'entretenir. Heureusement, l'Oncle Sam est riche et prêt à tout pour bloquer l'influence néfaste de Monsieur Nasser sur ces misérables Bédouins. Le Korach deviendra donc Little America et Mack Hopper en sera le proconsul, dépêché sur place par la CIA, rebaptisée "l'usine d'équarrissage" par ses propres agents. Il vient en famille, avec femme et enfant. Et c'est son fils, 40 ans plus tard, qui mène l'enquête… Que s'est-il passé en cette fin d'année 1958 ? Qui a tué le roi et entraîné la disparition pure et simple du Korach ? Qui est responsable de ce grand fiasco américain ?



Réponse dans Little America, l'un des romans les plus intelligents et passionnants que j'aie lu cette année. Visionnaire aussi. Little America est sorti peu avant les attentats du 11 septembre 2001. Au fil des pages, il apparaît que les racines du mal sont là, depuis fort longtemps et nulle part ailleurs : chez les fous d'Allah du Proche Orient et chez les Faucons doctrinaires de Washington. C'est éblouissant à force d'être limpide.

Little America, d'Henry Bromell, est à votre disposition aux éditions Gallmeister. Et ça, croyez-moi, c'est une vraie chance !